23 Nisan 2019 Yurtta Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı bulutlu 16
- İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu 17
- İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu 22
- Adana: Parçalı bulutlu 22
- Bursa: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu 19
- Antalya: Parçalı bulutlu 22
- Samsun: Parçalı bulutlu 14
- Trabzon: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 12
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18
- (İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz