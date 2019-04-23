CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı’nın Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili araştırma önergesi verdi.
Bugün 12:55 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:09 TSİ
CHP, Kılıçdaroğlu Saldırısıyla İlgili Araştırma Önergesi Verdi
CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde uğradığı saldırıya ilişkin önerge verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz