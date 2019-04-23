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İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat

Araç fiyatlarının eskisi gibi yaz ve kış aylarına göre farklılık göstermediğini belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, internet üzerinden satışlardaki fiyatların galerilere göre daha yüksek olduğunu söyledi.

İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat mask
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Havaların ısınmasıyla elindeki arabanın fiyatının yükselmesini bekleyenler, Bursa Oto Galericiler Odası tarafından yapılan açıklamayla yıkıldı. Geçen seneye nazaran ikinci el araç satışlarının sıfır otomobillerde yapılan ÖTV indirimiyle birlikte sıkıntıya girdiğini belirten Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, maddî gücü sıfır otomobile yetmeyenlerin ise yine ikinci ele yöneldiğini söyledi.

Yanık, “Yıllar önce mevsime göre fiyat ve satış değişikliği oluyordu. Tatilin, bayramın olması satışları hızlandırıyordu. Ancak artık araba ihtiyaca dönüp yatırım aracı olmaktan çıktı. İnsanlar ne zaman elinde para varsa o zaman araç almaya yöneliyor. Bunun yazı, kışı, baharı ve bayramı kalmadı artık. Şimdi fiyatların yükselmesi, düşmesi, dövizin, altının ve sıfır araçlara yapılacak zammın etkisiyledir. Havaların açması ve baharın gelmesi umudumuzu arttırdı. Ancak bu hareketlilik, seçimlerin bitmesi, belirsizliğin ortadan kalkması, herkesin kendi işine dönmesinde çok etkili oldu. Beklediğimiz artışlar yok, lakin beklentimiz iyi yönde” dedi.

“ARTIK UCUZ ARAÇ BULMAK ZOR"

Artık ucuz arabanın kalmadığını belirten Yanık, “Türkiye’de nedendir bilinmez bir artış meydana geldi. İkinci el araç fiyatlarının ucuzlamasını bekleyen varsa yanılır. İkinci el fiyatları aynı seviyede devam eder. Her ne kadar ÖTV’de indirim olsa, piyasa daralsa bile fiyatlarda değişme olmadı. Arabaların geliş fiyatlarındaki, dolardaki ve banka kredilerindeki artışlar hesaplı aracı ortadan kaldırdı. Fiyatların da bu saatten sonra düşeceğini zannetmiyoruz” diye konuştu.

“GALERİCİ FİYATLARI İNTERNETTEN DAHA UCUZ"

İnternet üzerinden yapılan araştırmalar ve satışların asıl sektöre darbe vurduğunu belirten Yanık, “Biz bir araç alacağımız zaman yürüyenine, motoruna ve kaportasına bakarız. Daha sonra sıfır fiyatıyla karşılaştırıp ona göre fiyat biçeriz. Ancak internet üzerinden satış yapmak isteyenler, birbirlerine bakarak fiyat belirlediği için fiyatlar artmaktadır. Herkes üzerine koyuyor. Yok pazarlık payı olsun, yok benim araç daha iyi diyerek fiyatları artırıyorlar. Fiyatlar bu şekilde astronomik rakamlara çıkıyor. Bu araçların normalde fiyatlarının belirlenmesi gerekiyor. Ancak bu olmadığı için bizim fiyatlarımızla internet üzerinden satışlarımız arasında yüzde 15’lerden yüzde 30’lara kadar fark oluşabiliyor. Bizim fiyatlarımız internetten daha düşük” şeklinde konuştu.

Piyasada şu anda fiyatları 10 bin liradan 50-60 bin liraya kadar değişen araçlarda satışların çok olduğunu belirten Yanık, “Bunun üzerindeki araçlarda da satışlar fena değil. Rağbet gören otomatik, dizel ve modelli araçlar” dedi.

(Abdullah Çibir - Samet Doğru /İHA)

Bugün 13:10 TSİ İHA Bursa- Ekonomi

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