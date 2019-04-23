Siyez Buğdayının Kastamonu Serüveni Belgesele Konu Oldu

Bir grup gönüllü, yerli tohumumuz Siyez buğdayının serüvenini sanatsal görüntülerle belgesele taşıdı. İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Göbeklitepe’den başlayarak günümüze kadar genetik yapısı hiç değişmeden gelebilmiş olan, yaklaşık 10 bin yaşındaki tek atalık yerli tohum Siyez buğdayının Kastamonu’daki serüvenini anlatan belgesel ile yerel tohum mücadelesini, insanlığın doğa ile ilişkisi çerçevesinde anlatılıyor.

Belgeselde Dr. Yavuz Dizdar’ın yanı sıra, Buğday Derneği Başkanı, Slow Food Türkiye’den ve Karaot Tohum Derneği’nden konuşmacılar da yer aldı.

(İHA)