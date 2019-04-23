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Siyez Buğdayının Kastamonu Serüveni Belgesele Konu Oldu

Yaklaşık 10 bin yaşındaki tek atalık yerli tohumu Siyez buğdayının Kastamonu’daki serüveni belgesele konu edildi.

Siyez Buğdayının Serüveni Belgesele Konu Oldu mask
Siyez Buğdayının Serüveni Belgesele Konu Oldu mask
Siyez Buğdayının Serüveni Belgesele Konu Oldu mask
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Bir grup gönüllü, yerli tohumumuz Siyez buğdayının serüvenini sanatsal görüntülerle belgesele taşıdı. İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Göbeklitepe’den başlayarak günümüze kadar genetik yapısı hiç değişmeden gelebilmiş olan, yaklaşık 10 bin yaşındaki tek atalık yerli tohum Siyez buğdayının Kastamonu’daki serüvenini anlatan belgesel ile yerel tohum mücadelesini, insanlığın doğa ile ilişkisi çerçevesinde anlatılıyor.

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Belgeselde Dr. Yavuz Dizdar’ın yanı sıra, Buğday Derneği Başkanı, Slow Food Türkiye’den ve Karaot Tohum Derneği’nden konuşmacılar da yer aldı.

(İHA)

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Siyez Buğdayının Kastamonu Serüveni Belgesele Konu Oldu
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