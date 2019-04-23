23 Nisan Bursa’da Coşku İle Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıldönümü Atatürk Anıtı önüne çelenk konulması ile başladı. Nilüfer Cumhuriyet Alanı’nda devam eden törenlere yüzlerce öğrenci katıldı. Bursa Valisi Kadri Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da yer aldığı törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şiirlerin okunması, mehter gösterisi, Mustafa Kemal’in Kağnısı oyunun sergilenmesi ilgi topladı. Suriyeli öğrencilerin oratoryo gösterisi ile devam eden program halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Egemenliğimiz ulusal varlığımızın başında gelir. Egemenlik tarih boyunca şanlı ecdadımız için en önemli ulusal duruş mücadelesi olmuştur. Yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlar ile onlarla iş birliği yapan iç ve dış mihraplara karşı millet olarak yaptığımız mücadelede demokrasi platformuna geçiş sürecine öncelik eden bu önemli gün tarihimizin dönüm noktasından biri olmuştur. İnanıyoruz ki kendileri küçük, ama yürekleri kocaman olan çocuklarımız, sevgi, dostluk bağlarının gelişmesi ve bütün insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Törene katılan çocuklar ise çok mutlu olduklarını ifade ederek gönüllerince eğlendi.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir /İHA)