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Bugün 14:16 TSİ- Kültür - Sanat G: Bugün 14:18 TSİ

Livaneli'yi Yetiştiren ve Etkileyen Yazarlar Sergisi Açıldı

Besteleri, sözleri, müzikleri ve romanlarıyla yıllarca birçok insanın hayatına dokunan Zülfü Livaneli'yi etkileyen sanatçıların portrelerinin ve özel fotoğraflarının yer aldığı sergi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Livaneli'yi Yetiştiren ve Etkileyen Yazarlar Sergisi Açıldı - Haberler Ankara mask
Livaneli'yi Yetiştiren ve Etkileyen Yazarlar Sergisi Açıldı - Haberler Ankara mask
Livaneli'yi Yetiştiren ve Etkileyen Yazarlar Sergisi Açıldı - Haberler Ankara mask
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30. Ankara Film Festivali etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Ankara Film Festivali etiketli tüm içerik için tıklayınız"> Ankara Film Festivali kapsamında "Zülfü Livaneli'yi Yetiştiren ve Üzerinde Etkisi Olan Yazarlar Sergisi" nin açılışı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde Zülfü Livaneli, serginin küratörü Nebil Özgentürk ve birçok sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. 

Sergide, Ara Güler'in objektifine yansıyan Yaşar Kemal'den Turgut Uyar'a, Aziz Nesin'den Abidin Dino'ya birçok sanatçının portreleri ve Zülfü Livaneli'nin dostlarıyla olan özel fotoğrafları yer alıyor. Sergiye ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadığını dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bir büyük ustanın objektifinden, bir büyük ustayı anlatan, onu etkileyen insanlar, yazarlar, aydınların yer aldığı bir biyografiyi burada görüyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Zülfü Livaneli var. Bu anlamlı sergiyi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde yapmak bizim için ayrıca büyük bir mutluluk" dedi. 

Daha önce de açılan sergiye ilk kez katıldığını vurgulayan Zülfü Livaneli ise duygularını şöyle aktardı: "Bana senin adında bir kültür merkezi olacak, senin adınla yaşayacak deselerdi inanmak çok zor olurdu ama böyle bir hayali Alper kardeşim hayata geçirdi, bu kadar güzel bir kültür merkezini açtı. Bizim büyük yazarlarımız, çizerlerimiz, değerlerimiz olmasaydı bizler olmayacaktık. Bu kültür yuvalarını Mustafa Kemal'in Halk Evlerinin, Köy Enstitülerinin yeni Cumhuriyet insanı, yeni aydınlık insan yetiştirme çabasının devamı olarak görüyorum. Ayrıca bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum". Sergi 28 Nisan'a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde ziyaret edilebilecek.

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Bugün 14:16 TSİ Ankara/ Çankaya- Kültür - Sanat

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