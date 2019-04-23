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Söz 80. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Söz 80. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak? Söz, geniş izleyici kitlesiyle takip edilmeye devam ediliyor.

Söz 80. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
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Söz 80. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Türk televizyon yapımları arasında gerek etkileyici senaryosu gerek başarılı oyunculukları ile her zaman dikkat çekici dizilerden biri olan Söz, geniş izleyici kitlesiyle takip edilmeye devam ediliyor. Star TV’nin reyting rekortmeni olmaya aday dizisi Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geniş izleyici kitlesiyle her hafta yayın gününde seyircileri ekran başına kilitleyen Söz dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük bir merakla beklenen yeni bölümde neler olacağı şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Dizinin hayranları sabırsızlıkla Söz 80. bölümü beklemeyi sürdürüyor. Star TV geçtiğimiz günlerde sevilen dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlayarak dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Peki Söz dizisinin 80. bölüm tanıtım filminde neler oluyor? Merakla beklenen yeni bölümde neler yaşanacak?

Söz 80. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! İşte Fragmana İlk Bakış…

Hayranları heyecanlandıran Söz dizisi yeni bölüm fragmanında Dragan bir saldırı düzenler. Linda’yı yanına alma amacında olan Dragan içeride kimsenin sağ çıkamayacağını haykırır. Bununla birlikte Yavuz da Linda’yı sorguya çekmiştir ve silahını ona doğrultur.

Derya hastanede yataktan doğrulmak için harekete geçer ancak gücü yetmez ve düşer. Yürüyemediğini fark eden Derya kriz geçirir ve ağlamaya başlar. Su ve Nazlı hemen Derya’nın yardımına koşarken, bu durumu gören Yavuz çok daha hırslanır. Dragan ve ekip arasındaki çatışma giderek çetinleşmeye başlar.

Bu arada Dragan plan yaparak Yavuz’u zayıf olduğu noktadan vurmak ister. Derya’yı planlarına alet ederek kaçırır ve rehin tutar. Yavuz bu olayın bir tuzak olduğunu bildiği halde geri adım atmak istemez ve kapana kısılır. Etrafı Dragan’ın adamları tarafından sarılmıştır.

Söz Son Bölümde Neler Yaşandı? Söz 79. Bölüm Özeti…

Star TV’nin sevilen dizisi Söz geçtiğimiz hafta yayınlanan 79. bölümüyle de her hafta olduğu gibi hayranlarını ekran başına kilitledi. Büyük bir heyecanla takip edilen Söz dizisinin son bölümünde Derya’nın kurşunlanmasının ardından Yavuz zaman karşı yarışmaya başlamıştır.

Derya’yı bu zalimlere kurban vermek istemeyen Yavuz, onu bir an önce hastaneye yetiştirmek için büyük çaba harcar. Mayına basan Aşık kurtarılmayı beklemektedir.

Tim Aşık’ı bulunduğu durumdan kurtarmak için harekete geçer. Ancak Dragan’ın gönderdiği adımlar Tim’i zor durumda bırakmak için pusu kurarlar.

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