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Ankara Metrosunda Sanat Rüzgarı Esiyor

Çoğunluğu üniversiteli gençlerden oluşan amatör müzisyenler metro istasyonlarında ve metro vagonlarında özgürce sanatlarını icra edebiliyorlar.

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Ankara Metrosunda Sanat Rüzgarı Esiyor

Başkentli amatör sokak sanatçıları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen metro istasyonlarındaki birçok alanda sanatlarını icra etme olanağına sahip. Bu konuda metro istasyonlarında ve metro vagonlarında özgürce yaptıkları sanatlarını vatandaşların beğenisine sunan amatör sokak sanatçılar büyük ilgi görmeye ve beğeni toplamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, başkentte sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdürüyor. Ankara’nın birçok yerinde sanatçılara yönelik faaliyet alanları tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak amatör sanatçıların sanatlarını icra etmeleri için de metro istasyonları başta olmak üzere çeşitli yerlerde özel alanlar oluşturuyor. Böylece hem amatör sanatçıların özgürce sanat yapabilmelerine olanak tanınırken aynı zamanda başkentli vatandaşlara da sanat hizmeti sunulmuş oluyor.

Metroda Gençlerden Müzik Resitali

Çoğunluğu üniversiteli gençlerden oluşan amatör müzisyenler metro istasyonlarında ve metro vagonlarında özgürce sanatlarını icra edebiliyorlar. Bu sayede müziklerini birçok kişiye ulaştırabilme imkanına sahip olan amatör müzisyenler, aynı zamanda ortaya koydukları keyifli müzik eserleriyle de başkentli vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Genç müzisyenlerin sanatlarını icra ederken ortaya koydukları eserleri beğeniyle dinleyen vatandaşlar da böylece günlük hayatın stres ve koşuşturmacası arasında kısa ve keyifli bir mola verme şansına ulaşıyor.

Ankara’nın çeşitli yerlerinde kendilerine tahsis edilen alanlarda müziklerini icra eden birçok  amatör müzisyen bulunuyor. Bunlar arasında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ve bir o kadar da beğenilen müzik grupları da yer alıyor. İşte bu gruplardan biri olan ve her gün binlerce yolcunun aktif olarak kullandığı Kızılay Metro İstasyonu’nda sanatlarını icra eden Fuaye Müzik Grubu, vatandaşlara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Fuaye Müzik Grubu, her biri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 7 kişilik bir genç müzisyenler topluluğu olarak amatör müzik icra ediyor. Başkentlilerin büyük beğenisini ve ilgisini toplayan amatör müzisyenler Kızılay Metro Sanat Durağı’nda sanatlarını Ankaralıların beğenisine sunuyor.

Fuaye Müzik Grubu; flütte Buğra İlter ve Ayşe Günsu Çetin, kemanda Alperen Yıldırım, Selin Özyıldırım ve Şeyda Betül Fındık, gitarda Burak Develi, klarnette ise Yiğit Bilal Uysal’dan oluşuyor.

Grubun üyeleri; Büyükşehir Belediyesi’nin izni ve desteği sayesinde final konserini  metro istasyonunda gerçekleştirdiklerini belirtirken halkın kendilerine ve sanatlarına gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok memnun olduklarını dile getiriyor.

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Bugün 20:02 TSİ Ankara- Etkinlik

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