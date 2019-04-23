Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar

Yargıtay’dan ülkemizdeki milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal bir karar geldi. İşçilere müjdeli bir haber niteliğindeki bu karara göre istifa eden işçi belirli şartlar altında tazminat alabilecek.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren müjdeli haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden geldi. Yüksek mahkeme, işverenlerin gerçek ücret üzerinden SGK primlerini yatırmaması durumunda işçiye haklı fesih imkanı tanıdı.

Haklı sebep ile iş sözleşmesinin sonlandıran işçilere de böylelikle işvereninden kıdem tazminatı alabilmesinin önü açılmış oldu.

Dolayısıyla SGK primleri işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinde belirtildiği üzere işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi gereken SGK primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi durumunda işçiye haklı istifa yolu açılmış oldu.

Yargıtay İş Mahkemesi’nin Kararını Bozdu

Ülkemizde yangın söndürme cihazlarının ithalat, satış, montaj, projelendirme ve servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir iş yerinde, yaklaşık 6 yıldır çalışan işçi, işverenine SGK primlerinin gerçek maaş üzerinden gösterilmesi talebinde bulundu. İşvereninin bu talebini reddetmesi üzerine işçi, işinden istifa ettikten sonra İş Mahkemesi’ne dava açtı.

İşçilik haklarının ödenmesini talep eden, ancak davalı işvereninin kendisine ihtarname ile söz konusu ödemeyi yapmayacağını bildirdiğini mahkemeye sunan mağdur işçi, bu konu ile ilgili mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulundu.

Mahkemede ifade veren davalı işveren, davacının işten çıkarılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve işçisinin uzun zamandır işten ayrılma hazırlığında olduğunu söyledi.

İş Mahkemesi davalının bu ifadelerini çelişkili bulmasının ardından işçinin sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmasına dair isteği sebebiyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle davacı işçiyi haklı buldu.

Bunun ardından işçinin talep ettiği hakları; kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen, yıllık izin talebi tamamen kabul ve fazla mesai talebi ise tamamen reddedilmek suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi. İşverenin avukatı kararı temyize taşıdı.

İş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı alamaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne ulaşan dava dosyasında iş sözleşmesinin davacı tarafından feshedildiğine dikkat çekildi. Yüksek mahkeme, haklı sebeple de olsa, iş sözleşmesini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceğinin altı çizildi.

Davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine yazılı şekilde kabulünün hatalı olduğu belirtilen kararda, kıdem tazminatı dışındaki alacakların faiz başlangıcının dava dilekçesiyle istenen miktar bakımından dava tarihi, artırılan miktar bakımından da artırım tarihinin olması gerektiği ifade edildi. Bu durumda alacakların tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesinin de hatalı olduğu ve kararın bozulması gerektiği kaydedildi.