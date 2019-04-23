Hurda Araçlar Geri Dönüşüme

Ankara’da hurda araçlar toplatılmaya devam ediyor. Ülkemizde yürürlüğe 27 Temmuz 2017 tarihinde giren uygulama Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliğinde belirtilen usullere göre Büyükşehir Belediyeleri tarafından da toplanmaya başlandı. Her ilde farklı merkezlerde toplatılan hurda araçlar, Ankara’da da Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde toplanıyor.

Belediyenin bu alandaki çalışmaları sonucunda, ilgili kanunun yürürlüğe konduğu 27 Temmuz 2017 tarihinden bu yana 1417 hurda araç bedelsiz olarak toplanmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu uygulama için Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’ni kullanmaya devam ediyor.

Hurda Araçlar Geri Dönüşüme Gönderiliyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliğinde yapılan düzenleme gereği 1998 model ve 16 yaş arası araçlarını, söz konusu hurda toplama merkezine teslim eden araç sahipleri, yeni model araç alımında ÖTV indiriminden yararlanıyor.

Bununla birlikte 1997 model ve daha eski araçlarını geri dönüşüm adına merkeze teslim eden mükellefler ise hem ÖTV indiriminden hem de vergi affından faydalanabiliyor.

Hurda araç merkezi her gün yeni bir araçla artan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu araçları Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na geri dönüşüm işlemlerinde kullanılmak adına teslim ediyor.

Hurda Aracını Teslim Etmek İsteyenler Ne Yapmalı?

Hurda aracını Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’ne teslim etmek isteyen mükelleflerin bu işlemler için belirlenen usullere göre hareket etmesi gerekiyor.

Fiziki bütünlüğünü koruyan ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliğinde belirtilen fiziki şartlara sahip hurda aracını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak teslim etmek isteyen mükelleflerin bu konuyla ilgili olarak önce Notere başvuruda bulunması gerekiyor.

Vatandaşlar notere müracaat ederek, bu konuyla ilgili kanun hükümlerinden yararlanabileceklerine dair belge, kimlik ve ruhsat tescil fotokopisi evraklarını hazırlamaları şart koşuluyor.

ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen vatandaşlar, söz konusu evrakları Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı kuruma teslim ederek işlemleri başlatabilir.

Randevu Alınması Gerekiyor

Randevusunu alan vatandaşlar, Bahçekapı Mahallesi, Güvercinlik Yolu, Yol – Asfalt Küme Evleri No:1 (Limak Çimento Fabrikası Yanı) Etimesgut adresinde bulunan Hurda Araç Toplama Merkezi’ne araçlarını teslim edebilirler.

Bu işlemler sırasında taşıt teslim tutanağının alınması önem teşkil ediyor. Eğer ruhsat sahibi yerine başka bir şahıs veya kurum hurda aracı teslim etmesi gerekiyor ise bu durumda noter onaylı vekaletname alınması şart koşuluyor.

Hurda Araç Toplama Merkezinin Adresi

Bahçekapı Mahallesi, Güvercinlik Yolu, Yol – Asfalt Küme Evleri No:1 (Limak Çimento Fabrikası Yanı) Etimesgut Ankara