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İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!

Türkiye İş Kurumu, kamunun ve özel sektörün eleman ihtiyacını karşılamak adına 61 bin 141 personel alınacağını kamuoyuna duyurmuştu.

İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak! mask
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İŞKUR 61 Bin 141 Personel Alacak!

Türkiye İş Kurumu, kendi veri tabanı üzerinden 61 bin 141 memur, personel ve işçi alımı yapılacağını kamuoyuna duyurdu. Bu ilanın ardından vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören İşkur’un başvuru şartlarının ve iş alımları ile ilgili detayların neler olduğu merakla ediliyor.

İşkur’un kamuoyuna duyurduğu iş ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Burada yer alan iş ilanları ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumlarına bağlı olarak hizmet gösteren alt birimler ve özel sektörde faaliyette bulunan firmalar yayınladıkları ilanlar ile personel gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda vatandaşlara istihdam edilebilecekleri bir seçenek sunuyorlar.

İşkur’un resmi internet sitesinden yayınlanan iş ilanlarında yaz dönemine de girilmesi sebebiyle ilan sayısı 60 binin üzerine çıkmış durumda. Her biri kurumun internet sitesinde görüntülenebilecek bu ilanlar hakkında merak edilen her şey yazımızın devamında bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu, kamunun ve özel sektörün eleman ihtiyacını karşılamak adına 61 bin 141 personel alınacağını kamuoyuna duyurmuştu. Bu ilanları görüntülemek veya yakından incelemek isteyen vatandaşlar, kamu kurumlarında veya özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere işçi statüsüyle çalışmak için dilerlerse kurumun resmi internet sitesinden yararlanabilir dilerlerse de kendilerine en yakın İşkur İl Müdürlüğü’ne başvurabilirler.

61 Bin 141 Personel Alım İlanı Detayları

Vatandaşlar İşkur’un 61 bin 141 personel alımı hakkında kamuoyuna duyurduğu ilanın detaylarını merak ediyor.

Söz konusu ilanda ilköğretim okur yazar seviyesinden itibaren yüksek lisans ve doktora yapmış adaylara kadar geniş çapta personel alımı bulunuyor. Her eğitim seviyesinden mezun adaylara yönelik personel ihtiyacının olduğu görülen ilana vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hangi İşe Ne Kadar Personel Alınacak?

İşkur’un 61 bin 141 personel alımında hangi kadrolara ne kadar alım yapılacağı da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 

Söz konusu kadrolara göre ne kadar işçi istihdam edileceği İşkur’un resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

İşkur İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Türkiye İş Kurumu’nun kamuoyuna duyurduğu iş ilanlarına başvuruda bulunmak ve kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, dilerlerse kurumun resmi internet sitesini kullanarak, dilerlerse de en yakın İşkur İl Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunarak bu işlemleri gerçekleştirebilirler.

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