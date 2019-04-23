Murat Yıldırım Kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sevilen sunucusu Murat Yıldırım hakkında sosyal medyada birçok soru soruluyor. İşte geniş kitleler tarafından merak edilen Murat Yıldırım kimdir, nerelidir, eşi kimdir sorularının cevapları…

Murat Yıldırım 13 Nisan 1979 yılında Konya’da hayata gözlerini açtı. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babası Konya’da öğretmenlik yaptığı sırada dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Murat Yıldırım, dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra son dönemde başarılı bir şekilde sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programıyla da izleyiciler tarafından sevilip beğenildi.

Tiyatro ve Dizi Oyunculuk Kariyeri

Küçük yaşlarından itibaren tiyatro ve müziğe ilgi duyan Murat Yıldırım, öğrenim hayatı boyunca birçok oyun ve piyeste rol aldı. Daha sonra üniversite eğitimi sırasında da aktif olarak tiyatro oyunculuğu yapan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları’na katılarak 3 yıl boyunca amatör olarak sahneye çıktı.

Bu ekipteki arkadaşlarının aracılığıyla televizyon dünyasına da adım atan Yıldırım ilk olarak 2003 yılında ekranlara gelen “Ölümsüz Aşk” dizisinde küçük bir ol alarak profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Sadece 11 bölüm yayın hayatı olan bu dizinin ardından 2004 yılında Bütün Çocuklarım adlı dizide “Mesut” karakterine hayat veren başarılı oyuncu, daha sonra Büyük Yalan adlı televizyon dizisinde de görev aldı.

Türk izleyicileri tarafından başrolünü oynadığı ve 2006 yılında televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşan Fırtına adlı diziyle tanınan yıldırım, aynı yıl Altın Portakal ödülüne aday görülen Araf adlı filmde de sinema kariyerine başlangıç yapmış oldu. Başrol oynadığı bu iki yapımda gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirmeye başlayan oyuncu, aynı zamanda geniş kitleler tarafından da tanınmaya başladı.

Kariyerine Tuba Büyüküstün ile başrolünü paylaştığı Asi dizisiyle devam eden başarılı oyuncu Aşk ve Ceza adlı dizide de başrol oynamıştır. 2012 yılında Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Suskunlar dizinde Ecevit karakterini canlandırmıştır.

Kötü Günler Geride Kaldı

Ekim 2015’te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Murat Yıldırım, “uyuşturucu kullanmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bunun yanında yargılandığı diğer suçlardan beraat eden Yıldırım’ın hapis cezası 1 yıldan daha az olması sebebiyle ertelendi.

2016 yılında İmane Elbani İle Dünya evine girdi

Başarılı oyuncukötü günleri geride bırakarak kariyer trendini yükseltmeyi hedeflemiş, yaptığı başarılı yapımlar ile adından sıkça söz ettirmektedir. 13 Kasım 2016’da Adana’da yapılan sade bir törenle Faslı oyuncu İmaneElbani ile dünya evine girmiştir.