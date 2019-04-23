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Nusret’in Yeni İşi Belli Oldu! 

Sosyal medya hesabını en aktif bir şekilde kullanan fenomen isimlerden biri olan Nusret, dünya çapında ünlenen Saltbae hareketinden sonra da yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Nusret’in Yeni İşi Belli Oldu!  mask
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Nusret’in Yeni İşi Belli Oldu! 

Sosyal medya hesabını en aktif bir şekilde kullanan fenomen isimlerden biri olan Nusret, dünya çapında ünlenen Saltbae hareketinden sonra da yeni paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyete kasabı Nusret Gökçe’nin son dönemde yeni bir iş kuracağı söylentileri yüksek perdeden konuşulurken, fenomen kasabın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, bu söylentileri doğrular nitelikteydi.

Sosyal medyanın severek takip edilen ünlü simalarından olan Nusret Gökçe, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan videolarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sosyete kasabının etle yaptığı şovlar, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından görüntüleniyor. Her videosunda kendine has et kesim teknikleri ve et pişirme yöntemleriyle adından söz ettirmeyi başaran Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosunda takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Nusret’in paylaştığı bu video kısa süre içerisinde 4 milyon kişi tarafından izlendi ve beğenildi. Alışılmışın aksine bu sefer et ile değil de çikolatayla şov yaptığı görülen Nusret Gökçe’nin yeni işi hakkında ortaya çıkan söylentiler de böylelikle doğrulanmış oldu.

Tatlıcı Nusret

Çünkü Nusret Gökçe’nin ortağı olan Mithat Erdem, geçtiğimiz günlerde Nusret Gökçe’nin yeni bir işe girerek tatlıcı açacağını söylemişti.

Nusret Gökçe Kimdir?

Erzurum’da 1983 yılında hayata gözlerini açan Nusret Gökçe, henüz 2 yaşındayken maden işçisi babası, annesi ve 4 kardeşiyle birlikte Erzurum’dan Darıca’ya göç etmiştir. Maddi durumu yetersiz bir ailede yetişen Gökçe, Darıca Faik Şahenk Ortaokulu’nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

Okulunu yarım bıraktıktan sonra Bostancı’daki kasaplarda çalışarak geçimini sağlayan Nusret, uzun süre kasap çıraklığı yapmıştır. Bu dönemde günde 18 saat çalışan Nusret, et doğrama konusundaki hünerlerini o dönemki çalışmalarına borçlu olduğunu dile getirmiştir.

İstinye Park’ta 2007 yılında açılan kasap – restoran konsepti bir restoranda çalışmaya başlayan Nusret bu konsepti ilgi çekici bulmuş ve dünyadaki diğer restoranları yerinde görmek için Arjantin’e gitmiştir. Cebindeki son parayla Arjantin’e giderek kasapları ve restoranları gezen Nusret burada yeni konseptinin planlarını yapmaya başlamıştır.

Türkiye’ye geri dönüce aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, “Lokum”, “Ceviz” ve “Kafes” gibi et ürünlerini ilk defa kendisinin müşterilere sunduğunu ifade etmiştir. Mehmet Erdem’in yatırımcılığıyla ilk restoranını açan Nusret kısa sürede işlerini büyüterek birçok ülkede birçok önemli konumda bulunan yerlere yeni şubeler açarak dünya çapında bir restoran zinciri sahibi olmuştur.

Ankara Nusr-et Steakhouse Nerede

Adres : Gaziosmanpaşa Mahallesi, Şht. Ömer Haluk Sipahioğlu Sk. No:8, 06700 Çankaya/Ankara
Telefon: (0312) 426 23 82

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