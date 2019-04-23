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Ankara'da TBMM’nin Açılışı Ve 23 Nisan resepsiyonu

TBMM’nin açılışının 99. yıldönümü nedeniyle Ankara'da TBMM’nin Açılışı Ve 23 Nisan resepsiyonu resepsiyon düzenlendi.

TBMM’nin Açılışı Ve 23 Nisan resepsiyonu mask
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TBMM’nin Açılışı Ve 23 Nisan resepsiyonu

Tören Salonu’nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, kabine üyeleri, milletvekilleri ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop bir süre sohbet etti. Bahçeli, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ile de sohbet etti.

(İHA)

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