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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kabine revizyonu) Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile yakın zamanda bir görüşmemiz olabilir mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile yakın zamanda bir görüşmemiz olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda bir görüşmenin olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur." diye konuştu.

Erdoğan, "(YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı) Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Birilerinin siparişi üzerine kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kabine revizyonu) Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz.

Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok." şeklinde konuştu.

Bugün 22:23 TSİ AA Ankara- Siyaset

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