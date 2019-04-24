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24 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle:

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Yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 19
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 23
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
  • Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
  • Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 14
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20
  • (İHA)

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