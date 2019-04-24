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Ataşehir’de Kereste Marketi Yandı

Ataşehir’de TEM yan yolda bulunan bir kereste market alev alev yandı. Yangın nedeniyle TEM yan yolun trafiği ise uzun bir süre aksarken, yanan market itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Ataşehir’de Kereste Marketi Yandı mask
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Yenişehir Mahallesi Gökalp Sokak girişinde bulunan bir kereste markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. TEM otoyolu yan yol üzerinde bulunan işyerinde çıkan yangın sırasında gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar, vatandaşlara büyük panik yaşattı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan keresteleri söndürmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Alevler uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle TEM yan yolun trafiği ise uzun bir süre aksadı.

(Mustafa Esen/İHA)

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