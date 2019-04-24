24 Nisan 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8550 liradan alınan dolar 5,8570 liradan, 6,57 liradan alınan euro ise 6,5720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,8370 liradan, 6,5480 euro ise liradan satılmıştı.

(İHA)