TÜİK Nisan Dönemi Sektörel Güven Endekslerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında 81,6 iken, Nisan ayında yüzde 1,9 oranında artarak 83,1 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 1,7 ve yüzde 1,9 artarak 78,9, 76 ve 94,5 değerlerini aldı.

Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi 90,6 Oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 90,6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi- satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 4,6 azalarak 76,1 ve 107,7 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 7 artarak 87,9 oldu.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 53,9 Oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 54,1 iken, Nisan ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 53,9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 1,8 azalarak 40,8 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 0,7 artarak 67 oldu.

(İHA)