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Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Perşembe Günü Görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’nın Vladivostok kentine geldi.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Perşembe Günü Görüşecek mask
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Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hızlı tren ile Rusya’nın Kuzey Kore’ye yakın kentlerinden olan Vladivostok’a geldi. Kuzey Kore liderinin gezisine, İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı, Dışişleri Bakanı, Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı ve iki başkan yardımcısının eşlik ettiği bildirildi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada Putin ve Kim arasında gerçekleşecek zirvenin ikili görüşme ile başlayacağı belirtilmişti. 25 Nisan Perşembe günü başlayacak olan program kapsamında heyetler arası görüşmeler ve resepsiyonlar olacağı aktarılmıştı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada toplantının gündemi hakkında "Kore Yarımadası’ndaki nükleer problem için diplomatik ve politik çözümler üzerine odaklanılacak" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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