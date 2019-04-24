Fenerbahçe Seriyi Final Etabında 2-0’a Getirdi

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 22-25, 25-21, 25-23, 23-25 ve 15-13‘lük setlerle 3-2 ev sahibi Fenerbahçe kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan takımın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı Efeler Ligi Play-off Final Etabı’nda 2-0 öne geçti.
Final etabının üçüncü karşılaşması 28 Nisan Pazar günü saat 14.00’te İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz