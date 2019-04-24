ZEKİcee Panora AVM’de kapılarını açtı

Türkiye’de ilk kez uygulanacak, çocuk gelişiminde yeni bir yaklaşımla hayata geçirilen yaratıcı çocuk etkinlikleri atölyesi ZEKİcee 23 Nisan’da gerçekleşen törenle Panora AVM’de kapılarını açtı…

AÇILIŞTA SAĞLANAN GELIRIN TAMAMI ÖZEL EĞITIME IHTIYACI OLAN ÇOCUKLARIN KULLANIMINA AYRILDI.

Çocukların içindeki yaratıcılığı açığa çıkaracak güçlü yönlerini besleyecek eğlenerek öğrenme metodu ile sanatı ve bilimi de keyifli hale getirecek yaratıcı etkinlik atölyeleri ZEKİcee 23 Nisanda gerçekleştirdiği açılış töreni ile çocuklara ve ebeveynlerine en güzel bayram hediyesi ile merhaba dedi.

Alanında uzman eğitmenler psikolog ve çocuk gelişimi uzmanlarının eğitim danışmanı Figen Baydar koordinatörlüğünde uzun süren çalışmaları neticesinde oluşturulan yaratıcı atölyeler Panora Alışveriş Merkezi 2. Kattaki merkezinde faaliyetlerine başladı.

ÇOCUKLAR YENI NESIL YARATICI ETKINLIK ATÖLYELERI ILE ÖĞRENIRKEN ÜRETMENIN HAZZINI DA YAŞAYACAK

Yaratıcı atölyeler ve kazanımları hakkında bilgi veren ZEKİceenin fikri haklar sahibi ve Eğitim Danışmanı Figen Baydar Türkiyede ilk kez uygulayacağımız yeni bir yaklaşımla hayata geçirilen çok çeşitli yaratıcı etkinlik atölyelerimizin farklı kazanımları yanında mutlaka bir çıktısı da olacak.

Çocuklarımız keyifle öğrenmenin yanı sıra ortaya çıkardıkları ürünle üretmenin de hazzını yaşayacak. Onların yaşam yolculuğunda pusula görevi üstlenmek ve bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında onlara böyle bir hediye vermek için çok çalıştık. Bu bayram hayatlarında belki de bir dönüm noktası olacak dedi.

ANNE BABALAR ILE BIRLIKTE ÇOCUK ÖNCE KENDINI KEŞFEDECEK SONRA HAYATI

Çocukların küçük yaşlardan itibaren kendilerini keşfetmesinin anne babaların çocuklarını kişisel özelliklerini daha iyi tanıyarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmesinin önemine değinen Baydar şunları anlattı:

Çocuğun kendini keşif yolculuğunda öncelikle onlara imkan tanınmalı. Küçük yaşlarda sanatla bilimle tanışan üretime odaklanan kendi eserine imza atan çocuklar bunun izlerini yaşam boyu sürecektir. Artık ebeveynler daha bilinçli ama çoğu zaman yol ve yöntem konusunda kararsız kalabiliyor.

Bazen zorlama ile kurs kurs gezip yanlış yönlendirmelere gidebiliyorlar. ZEKİceede hayata geçirdiğimiz Ritimce Sen Şarkını Söyle Sihirli Renkler Bu Masalın Kahramanı Benim Hayaller Sınır Tanımaz gibi isimler verdiğimiz atölyelerde yol gösterici olmak yanında çocukların içindeki yaratıcılığı açığa çıkarmalarını özgüven empati paylaşım iletişim becerileri edinmelerini de sağlayacağız. Aynı zamanda terapi etkisi yapan müzikten resime fotoğrafçılıktan bahçe atölyesine dramadan tasarıma bilime mutfak atölyesine kadar hayatın her alanına dokunan atölyelerimizin bitiminde ortaya çıkan ürün çocukluk hafızalarında önemli bir yer tutacak.

ZEKİCEE HER ALANDA SOSYAL SORUMLULUK BILINCI ILE HAREKET EDECEK

Baydar atölyelerin de tanıtıldığı açılış günü elde edilen tüm gelirin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara verileceğini bildirerek ZEKİceenin fikri haklarını gençlere verdik.

Verirken de tek koşulumuz çocuklara hayvanlara çevreye ve gerekli konulara duyarlılık göstermeleri daima gelirin bir kısmını bu alanlara ihtiyaç sahiplerine ayırmaları idi. ZEKİceede üstlendiğimiz eğitim misyonu da bunu gerektiriyor ifadelerini kullandı.