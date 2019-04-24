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İcradan Turşu Satılığa Çıktı

İcradan satılığa çıkan araç, konut, arsa, otel ve canlı hayvan gibi haberler sık sık yer alırken, bu sefer icradan turşu satılığa çıktı.

İcradan Turşu Satılığa Çıktı-Haberler Ankara mask
İcradan Turşu Satılığa Çıktı-Haberler Ankara mask
İcradan Turşu Satılığa Çıktı-Haberler Ankara mask
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İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre; 960 kilogram turşu acı biber, bin 605 kilogram salatalık turşusu, 11 bin 40 kilogram közlenmiş biber turşusu, 250 kilogram sarımsak turşusu, 31 bin 70 kilogram salamura yaprak, 60 bin 580 kilogram zeytinden oluşan yiyeceklerin bulunduğu ürünler geçtiğimiz günlerde icradan satışa çıktı. Yaklaşık 600 bin lira muamman bedel ile satışa çıkan turşu ve salamuralar ise duyanları şaşkına çevirdi. İcradan sadece konut, arsa, araç ve canlı hayvanların değil bu tarz yiyeceklerinde satılabileceğini hatırlatan İcraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, “Çok fazla rastlamasak da bu tarz ürünler de icradan satışa çıkabiliyor ve değişik ürünler olduğu için de insanların ilgisini çekebiliyor” dedi.

Bu yılki icralık ürünler hakkında bilgiler de veren Caner Çakı, “An itibariyle emlakta 3 bin 944 adet arsa, 2 bin 931 adet konut ve 807 işyeri sistemimizde icradan satılık olarak gözükmekte, icralık araçlara baktığımızda ise bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda sadece bir firmaya ait 26 bin adet araç icralık olmuştu ve bu araçlardan dosyaları tamamlanan satışa çıkıyor. Ürünlere bakıldığında da en fazla ilginin de araç ve emlak satışlarında olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu tür yiyeceklerinde zaman zaman icralık olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

(Serdar Uzkaya/İHA)

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