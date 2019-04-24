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YSK, Bugün MHP ile AK Parti’nin Büyükçekmece İtirazını Görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün MHP’nin itirazları ile AK Parti’nin Büyükçekmece’de seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik itirazı kurul toplantısında ele alacak. YSK toplantısı saat 14.00 itibarıyla başlayacak.

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YSK, AK Parti ve MHP tarafından İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarına ilişkin mesaisini bugün de sürdürüyor. YSK toplantısı saat 14.00 itibarıyla başlayacak.

YSK, dün AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddederek, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti. YSK, sandık kurullarının da devlet memuru olmayan başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı. YSK, ayrıca 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması kararını da aldı. Bu seçmenler arasında 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmen, hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedilen 10 bin 290 seçmen, 5 bin 287 hükümlü, İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmen, 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişi bulunuyor. YSK söz konusu araştırmaları yapmak üzere İstanbul İlçe Seçim Kurullarına 5 gün süre verdi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

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