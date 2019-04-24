Merkez Bankası Yatırım Eğilimi İstatistiklerini Açıklandı

Buna göre; 2019 yılı Bahar döneminde, 2018 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranının, 2018 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 42,6 olduğu gözlendi. İşyerleri büyüklük grupları [BG] itibarıyla değerlendirildiğinde, 2018 yılında yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, [BG2] ve [BG3] gruplarındaki işyerleri için sırasıyla yüzde 46,8 ve yüzde 66,4 ile 2018 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşirken, [BG4] grubundaki işyerleri için ise yüzde 33,6 ile 2018 yılı Güz döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleşti.

2019 yılı Bahar dönemi yatırım anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1753 işyerinin yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

2019 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2019 yılındaki yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranının, yüzde 30,8 ile 2018 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleştiği gözlendi.

2019 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının 2018 yılına göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2018 yılı Güz dönemine göre, [BG4] grubundaki işyerlerinde yüzde 50,3 ile daha yüksek bir artış beklendiği, [BG2] ve [BG3] gruplarındaki işyerlerinde ise sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 11,7 ile daha düşük bir artış öngörüldüğü gözlendi.

Mal Gruplarına Göre Yatırım Harcamaları

2019 yılı Bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, 2018 yılında yüzde 62,0 ile en yüksek yatırım harcaması artışının yatırım malları üreten işyerlerinde olduğu görüldü. 2019 yılı için ise, yüzde 39,5 ile en yüksek yatırım harcaması artışının ara mallar üreten işyerlerinde öngörüldüğü gözlendi.

(İHA)