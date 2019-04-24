İnşaat Maliyeti Şubat Döneminde Aylık Yüzde 0,91 Arttı

Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,24, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,49, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı.
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Aylık Yüzde 0,77 Arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,04, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,67, işçilik endeksi yüzde 26,95 arttı.
Bİina Dışı Yapılar İçin İnşaat Maliyet Endeksi Aylık Yüzde 1,41 Arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,88, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,91, işçilik endeksi yüzde 25,60 arttı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz