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İnşaat Maliyeti Şubat Döneminde Aylık Yüzde 0,91 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi 2019 Şubat döneminde aylık yüzde 0,91 arttı.

İnşaat Maliyeti Şubat Döneminde Aylık Yüzde 0,91 Arttı - Haberler Ankara mask
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Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,24, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,49, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Aylık Yüzde 0,77 Arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,04, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,67, işçilik endeksi yüzde 26,95 arttı.

Bİina Dışı Yapılar İçin İnşaat Maliyet Endeksi Aylık Yüzde 1,41 Arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,88, işçilik endeksi yüzde 0,30 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,91, işçilik endeksi yüzde 25,60 arttı.

(İHA)

Bugün 10:48 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

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