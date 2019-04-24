Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,14’lük düşüşle başladı. Endeks, 131,35 puanlık azalışla 95 bin 821 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti.
Bugün 10:50 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 10:51 TSİ
24 Nisan 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,14’lük düşüşle başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz