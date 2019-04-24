İmalat Sanayide Kapasite Kullanım Oranı Nisan’da Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB), 2019 Nisan dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranını (KKO) açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde gerçekleşti.

(İHA)