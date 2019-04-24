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İmalat Sanayide Kapasite Kullanım Oranı Nisan’da Arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) açıklandı. Açıklamaya göre 2019 Nisan döneminde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat Sanayide Kapasite Kullanım Oranı Nisan’da Arttı - Haberler Ankara mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB), 2019 Nisan dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranını (KKO) açıkladı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,0 seviyesinde gerçekleşti.

(İHA)

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