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Alman Gezgin, Bisikletiyle Ordu’dan Geçti

Bisikleti ile dünya turu yapma hayalini gerçekleştirmek için 3 ay önce Almanya’nın Münih kentinden yola çıkan Stefan Hannus, Ordu’dan geçti.

Alman Gezgin, Bisikletiyle Ordu’dan Geçti - Haberler Ankara mask
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Hayali olan 18 ülkeyi, 18 bin kilometre yol ve 10 ayda tamamlamak üzere 3 ay önce Almanya’nın Münih kentinden yola çıkan Stefan Hannus, Ordu’ya ulaştı. 3 ayda, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’ı geçerek Türkiye’ye giriş yapan Hannus, bisikletindeki toplam 110 kilo yükle beraber 4 bin kilometre mesafe gitti. 14 bin kilometre daha yol kat edecek olan Hannus, Giresun, Trabzon ve Batum’a doğru yolculuğunu sürdürüyor. Almanya’dan başladığı turunda Avrupa kıtasını, kat ettikten sonra Asya kıtasını geçecek olan Hannus’un yolculuğu, 7 ay sonra Çin’de bitecek.

Yaklaşık 1 aydır Türkiye topraklarında olduğunu belirten Stefan Hannus, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Bu kararı tek başına verdiğini ifade eden Hannus, korkmadığını ve seyahatin oldukça eğlenceli geçtiğini aktardı.

(Selim Kuşcu/İHA)

Bugün 11:25 TSİ İHA Ordu- Yaşam

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