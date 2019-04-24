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Galatasaray Yarın Yeni Malatyaspor İle Karşılaşacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında İstanbul’da 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Galatasaray yarın saat 20.00’de deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk ayağında Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşma 0-0 sona ermişti. Galatasaray galibiyet ve gollü beraberlik durumunda turu geçen ekip olacak. Yeni Malatyaspor’un ise finale yükselmesi için sahadan galip ayrılması gerekiyor. Müsabaka golsüz beraberlikle sona ererse uzatmalara gidecek.

Bu Sezon 4. Randevu

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, bu sezon 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda her iki ekipte 1’er galibiyet alırken, 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. İki takım bugüne kadar ise 5 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda Galatasaray 2 kez rakibini yenerken, Yeni Malatyaspor’da 2 kez sahadan mutlu ayrıldı.

Düdük Alper Ulusoy’da

Yeni Malatyaspor - Galatasaray arasındaki mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olurken, VAR’da ise Abdulkadir Bitiken görev yapacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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