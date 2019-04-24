Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 12:25 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:26 TSİ

Renault Grubu, 4 Yeni Modeli Gün Yüzüne Çıkarıyor

Avrupa'da van ve elektrikli hafif ticari araç pazarının lideri Renault Grubu, 4 yeni modeli gün yüzüne çıkarıyor Grup, liderliğini dünyada yeni pazarlarda genişletmeyi hedefliyor

Renault Grubu, 4 Yeni Modeli Gün Yüzüne Çıkarıyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

Renault Grubu, profesyonel müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için ürün tasarımı ve konforunu geliştirerek daha fazla inovatif donanım ve hizmetlerle hafif ticari ürün gamını yeniliyor.

Renault Grubu açıklamasına göre, hafif ticari araç segmentinde iddialı bir strateji yürüten grup, liderliğini dünyada yeni pazarlarda genişletmeyi hedefliyor.

Renault Grubu bu kapsamda, yeni Renault MASTER, Renault TRAFIC, Renault ALASKAN ve KANGOO Z.E. Konsept olmak üzere yeni 4 aracını gün yüzüne çıkarıyor.

Yeni Renault Master, daha geniş ve güçlü yeni ön kısım ile birlikte tamamen yeniden tasarlanan bir iç tasarıma sahip. Arka Görüş Destek Sistemi ve Yan Rüzgar Destek Sistemi gibi yeni sürüş yardım destek sistemlerini de sunan yeni Master, daha güçlü ve verimli motorları (180bg/400Nm’ye kadar) ile dikkati çekiyor. Yeni ve inovatif donanımları ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran yeni Master’ın, aynı zamanda yüzde 100 elektrikli olan yeni Master Z.E. versiyonu da bulunuyor.

Yeni motorları ve otomatik şanzımanın yanı sıra sofistike bir iç ve dış tasarıma sahip çok işlevli ve yeniden tasarlanmış bir van olarak öne çıkan yeni Renault Trafic ise aynı zamanda Combi, Bus ve SpaceClass yolcu taşıma versiyonlarına da sahip.

Yeni Renault Alaskan da pikap, daha fazla dayanıklılık ve maksimum güvenlik sağlayan yeni özellikleriyle güçlü tasarımını koruyor. Model, ayrıca 1,1 tona çıkarılmış yük kapasitesi sunuyor.

Renault Kangoo Z.E. Konsept ise ürün gamında 2020’den itibaren satışa sunulması planlanan yeni nesil Kangoo’yu ön plana çıkarıyor. Dinamik tasarımıyla bu showcar, çalışma ve mobilite modlarına göre uyarlanma imkanı sunuyor.

Ayrıca EZ-PRO konsept modelini tanıtan Renault Grubu, elektrikli, internet bağlantılı, kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir araç olan EZ-FLEX ile kişiye özel teslimat konusunda yeni yöntemleri keşfederek geleceğe hazırlanmaya devam ediyor.

"2018, hafif ticari araç satışlarında rekor bir yıl oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault-Nissan Hafif Ticari Araç İttifak Kıdemli Başkan Yardımcısı Denis Le Vot, "2018 yılı, hafif ticari araç satışlarının 2017'ye göre yüzde 34 artış gösterdiği rekor bir yıl oldu. 2019 yılında müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için ürün gamımızı yenilemeye devam edeceğiz. ‘Renault Pro+’ ve internet bağlantılı hizmetlerimiz sayesinde profesyonel müşterilerimizin iş gelişimini destekleyecek hassas ve inovatif çözümler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker ise şunları kaydetti:

"Yeni Master ve yeni Trafic modelleri, Renault ürün gamındaki yenilenmenin bir parçası olarak, güçlendirilmiş ortak bir görsel kimlikle gün yüzüne çıkıyor. Bu modern, güçlü, etkileyici ve gösterişli tasarım, yeni Renault Alaskan modelinin ön kısmında olduğu gibi tüm hafif ticari araçlarımızın ön kısmına bakıldığında göze çarpıyor. Elektrikli Kangoo Z.E. ise yeni nesil Kangoo modellerinin bir habercisi olarak öne çıkıyor. Konsept gösterim aracı da yine bu tasarıma sahip olacak."

Bugün 12:25 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Edenred, SecretCV HR Summit’de Katılımcılarla Bir Araya Geldi mask
Edenred, SecretCV HR Summit’de Katılımcılarla Bir Araya Geldi
E-ticaret Hacmi Geçen Yıl Yüzde 42 Büyüdü mask
E-ticaret Hacmi Geçen Yıl Yüzde 42 Büyüdü
TEB, 9'uncusunu Düzenlediği Tedarikçi Buluşmasında 6 Tedarikçisini Ödüllendirdi mask
TEB, 9'uncusunu Düzenlediği Tedarikçi Buluşmasında 6 Tedarikçisini Ödüllendirdi
24 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
24 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
24 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi mask
24 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi
Renault Grubu, 4 Yeni Modeli Gün Yüzüne Çıkarıyor mask
Renault Grubu, 4 Yeni Modeli Gün Yüzüne Çıkarıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi mask
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi
MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi mask
MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı mask
Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL