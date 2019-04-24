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Bülent Ortaçgil'den Müzik Ziyafeti

Bülent Ortaçgil, Zorlu PSM Atlantis Yapım işbirliğiyle gerçekleştirilen Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi’nde en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bülent Ortaçgil'den Müzik Ziyafeti mask
Bülent Ortaçgil'den Müzik Ziyafeti mask
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Usta müzisyen Bülent Ortaçgil dünden bugüne en çok ilgi alan şarkılarını Zorlu Psm Turkcell Platinium sahnesinde seslendirdi. Geniş hayran kitlesine sahip olan müzisyen, yorumcu,besteci,aranjör ve söz yazarı Bülent Ortaçgil, kendisini izlemeye gelen müzikseverlere mükemmel bir konser ziyafeti sundu. Kendine özgü besteleriyle Bülent Ortaçgil, en güzel şarkıları kendisini izlemeye gelen müzikseverler için seslendirdi.

Haber:Esterfon Karagöz

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Bugün 12:29 TSİ Ankara- Etkinlik

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