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Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ailesi ve torunuyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Başkan Altınok, Ailesi ve Torunu ile Birlikte Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
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Altınok, “Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu bayram milletimizin ve devletimizin gelecek bayramıdır” dedi. Başkan Turgut Altınok, 23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gün içerisinde çeşitli etkinliklere katıldı. İlk olarak Keçiören İlkokulu’nda düzenlenen programa katılan Altınok, buradaki programın ardından Çiçekli Mahallesi Akten Sokak’ta ağaç dikim etkinliğinde minik öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra makamına geçen Altınok, kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre sohbet etti. Başkanlık koltuğunu temsilen öğrencilere veren Altınok, başkan olmaları durumunda çocukların nasıl projeleri olduğunu sordu ve çocuklardan gelen cevapları dinledi. Altınok daha sonra akşam saatlerinde ailesi ve torunuyla birlikte Anıtkabir’i ziyarete gitti.

Torunuyla ve Çocuklarla Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

Altınok, Anıtkabir ziyaretine Hürriyet ve İstiklal Kuleleri’nin içerisinde bulunan, Anıtkabir’in inşaat çalışmalarına ilişkin görselleri inceleyerek başladı. Daha sonra Aslanlı Yoldan yürüyerek tören alanına geçen Altınok, Mehmetçik Kulesi’ndeki askerleri selamladı. Başkan Altınok, tören alanında ailesiyle ve torunuyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, vatandaşlardan gelen fotoğraf çekilme isteğini de geri çevirmedi. Vatandaşların çocuklarıyla da yakından ilgilenen Altınok, ardından Atatürk mozolesini ziyaret etti. Altınok, Atatürk Şeref Holü girişindeki ‘Cumhuriyet`in 15’inci Yıl Nutku’ ile İsmet İnönü'nün Türk Milletine yönelik mesajının yer aldığı kitabeleri inceledi.

Altınok: 27 Aralık'ta Atatürküin Ankara'ya Gelişini Coşkuyla Kutlayacağız

Torunuyla ve ailesiyle gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Altınok, “Bugün TBMM’nin açılışının 99’uncu yılını kutluyoruz. Aynı zamanda bugünü, Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza bayram olarak hediye etti. Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu bayram, milletimizin ve devletimizin gelecek bayramıdır. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Devletimizi ve cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. İnşallah bu yıl 27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişini çok farklı bir şekilde, coşkuyla kutlayacağız” dedi.

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