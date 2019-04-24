Parker İle Annelere Zarif Bir Hediye Vermek Çok Kolay

Mükemmelliği simgeleyen eşsiz serileriyle her zaman fark yaratan Parker’ın turuncu, bordo ve eflatun renk seçenekleriyle sunulan Urban Premium Dolmakalem serisi, dinamik duruşuyla güven verirken kullanışlı yapısıyla da adeta kusursuzluğu simgeliyor. Geriye sadece herkesin annesinin rengini seçmesi kalıyor.

Bizi doğuran, büyüten, her üzüntümüzde her sevincimizde yanımızda olan annelerimizin hakkını ödeyebilmek imkânsız. Ancak fedakârlık, karşılıksız sevgi, anlayış ve güzelliğin vücut bulmuş hali annelerimize, onlara layık bir hediye vererek sevgimizi gösterebiliriz. İngiltere’de iki kez Kraliyet Arması ile onurlandırılan prestij kalemin öncüsü Parker, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak ‘Anneler Günü’ için annelerimize tam da onların ışığına, enerjisine yakışır Urban Premium Dolmakalem serisi ile en anlamlı ve şık hediyeyi sunuyor. Evlerin kraliçelerine böyle önemli bir günde Kraliyet Armalı zarif ve asil Parker’dan başka bir hediye de düşünülemiyor.

Urban Premium serisinde renklerin enerjisi, annelerimizin dinamikliği ile birleşiyor ve mükemmel uyum ortaya çıkıyor. Zahmetsiz bir yazı deneyimi yaşatan Urban Premium serisi kullanıcılarına, aynı annelerimiz gibi güven veriyor, yazılarına zarafet ve incelik katıyor. Çağın ihtiyaçları arasında koşturan anneler, lüks kalem üreticisi Parker’dan aldıkları güç ile gün içinde enerjilerini hiç kaybetmiyorlar. Baharın can alıcı renklerini ellerinde tutarak adeta doğadan ilham alıyor, yaratıcılıkta sınır tanımıyorlar.

Duygular en derin haliyle yaşanıyor

Eşsiz serileri ile her zaman fark yaratılmasını sağlayan Parker’ın Urban Premium serisi dikkat çekici bir performans gerçekleştirirken aynı zamanda duyguların da en yoğun şekilde kâğıda dökülmesini sağlıyor. Ayrıca, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen annelerimiz için ince işçilikle modern bir tasarım farkındalığına sahip. Turuncu, bordo ve eflatun gibi canlı renklerdeki Urban Premium, İnci ve Abanoz metal tonlarındaki asimetrik yontma desenleri, gelişmiş eğimli tasarımıyla cesur görünüme sahip olan bir seri.

Moda ve mimariden ilham aldı

Modanın en yeni akımlarından ve şehir mimarilerinden ilham alınarak tasarlanan Urban, yumuşak lake, zımparalanmış ve eloksallı alüminyum kaplamalarıyla hem Premium hem de Klasik serilerinde göz alıcı bir çekiciliğe sahip. Bu seri, Parker’ın simgesi haline gelen ok desenli klipsi, üç şeritli kapak ve dayanıklı paslanmaz çelik uç gibi yeni ve özel unsurlarıyla sunuluyor. Altın kaplama veya krom renkli aksesuarlarla tamamlandıktan sonra her biri zarif bir Parker hediye kutusunda alıcılarına ulaşıyor. Urban Premium Dolma Kalemler, KDV dahil sadece 558 TL’ye satılıyor.