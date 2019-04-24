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Dünya Ralli Şampiyonası’nda 5. Durak Arjantin'de Gerçekleşecek

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2019’daki beşinci yarışı olan Arjantin Rallisi, 25-28 Nisan'da gerçekleşecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda 5. Durak Arjantin'de Gerçekleşecek mask
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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2019’daki beşinci yarışı olan Arjantin Rallisi, 25-28 Nisan'da gerçekleşecek.

Birbirinden hızlı pilotlar, dört günde 18 etabı geçip 347.5’i özel etap olmak üzere toplamda bin 300,38 kilometre kat edecek. Çakıl ve kum karışımı yollarıyla sürücülere zor anlar yaşatan ve ilk kez 1980 yılından takvime giren Arjantin Rallisi’nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV’den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun geride kalan dört yarışı sonrasında pilotlar klasmanında Red Bull sporcusu Thierry Neuville zirvede bulunurken bir diğer Red Bull sporcuları son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ikinci sırada yer alıyor. Ott Tanak ise bu ikiliyi takip ediyor.

8 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz sene Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül'de dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

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