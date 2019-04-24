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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Dünya Çocuklarını Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bugün dünyaya kardeşliği, barışı, dostluğu ve umudu sizler aşılayacaksınız. Ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Dünya Çocuklarını Kabul Etti mask
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TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen çocukları kabul etti. Şentop, kabulde çocuklara birkaç dilde ’hoşgeldiniz’ diyerek konuşmasına başladı. Şentop, milletin kurtuluşuna önderlik eden ve çocuklara bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün "Küçük kadınlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketleri ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu düşünerek çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözlerini hatırlatarak, " Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bugün dünyaya kardeşliği, barışı, dostluğu ve umudu sizler aşılayacaksınız. Ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız” dedi.

Şentop çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar da yanlarında getirdikleri hediyeleri Şentop’a verdiler. Bazı çocuklar da şiir okuyarak, şarkı söyledi. Dağa sonra Şentop, çocuklarla birlikte Trakya Üniversitesi tarafından oluşturulan ‘Geleceğim Sensin’ koro ve orkestrasının konserini izledi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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