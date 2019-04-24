Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter sayfası üzerinden yaptığı açıklamada konkordato başvurularının ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştüğünü açıkladı. Albayrak, açıklamasında "Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı" dedi.
Bugün 13:23 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 13:24 TSİ
Albayrak, "İlk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada "Konkordato başvuruları ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü" ifadelerini kullandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz