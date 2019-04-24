Albayrak, "İlk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter sayfası üzerinden yaptığı açıklamada konkordato başvurularının ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştüğünü açıkladı. Albayrak, açıklamasında "Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı" dedi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)