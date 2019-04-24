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Dülkadir, “Hac Param, Hepsi İçinde. Bir iğne Bile Alamadık”

Kağıthane’de çöken binada oturan Emine Dülkadir, enkazın olduğu yerde 40 senelik birikimini kurtarabilmek için bekliyor. Çökme sırasında canını zor kurtaran Dülkadir, “Hac param, hepsi içinde. Bir iğne bile alamadık” dedi.

Dülkadir, “Hac Param, Hepsi İçinde. Bir iğne Bile Alamadık” mask
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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta geçtiğimiz günlerde bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çöken 4 katlı binada yaşayan Emine Dülkadir, 40 senelik birikiminin enkazın altında kalışına nasıl şahit olduğunu anlattı.

Enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Dülkadir, parayı kurtarmak istediğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

“İki Saniye Daha Kalsak Biz De Gidecektik İçinde”

Evinin yıkılışına şahit olduğu anları anlatan Emine Dülkadir, “Biz taziyeye gidecektik. Baktım merdiven kalmış, ev gidiyor. Gelinim, çocuklar içerideler. Bağırdım baktım eltimin gelini, çocukları da içerideler. Baktım benim evden ses geliyor, gidiyor. Gözümün önünde oldu. İki saniye daha kalsak biz de gidecektik içinde. Bir anda oldu” dedi.

“Hac Param, Hepsi İçinde”

Enkazın altından birikimini kurtarabilmek için bekleyen Dülkadir, “Eşyalarımız var içeride ben hepsini yazdırdım. Çok eşyam var. 4 tane yeni gelin geldi, hepsinin altınları var. Hac param, hepsi içinde. Herkes yerini biliyor yavaş yavaş çıkartsınlar. Aile zaten hepsi yabancı yok. Bu sene de bekledim hac için belki çıkar diye çıkmadı. Allah nasip etmedi. Onun için ben buraya geliyorum yoksa ev zaten gitti. Canımızı kurtardık. Gelinim, çocuklarım gitseydi o zaman ne yapardım ben. Allah’a çok şükür onlar kurtuldu ya. Ama çok emek verdik, 40 sene biriktirdik. Bir iğne bile alamadık” ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz/İHA)

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