İstanbul Kapalıçarşı’da 240 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 240,20 liradan, bin 582 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 603 liradan, 219 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 223 liradan, bin 546 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 566 liradan, 773 liradan alınan Yarım Ziynet 783 liradan ve 387 liradan alınan Çeyrek Ziynet 392 liradan satılıyor.
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24 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 240,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz