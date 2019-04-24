TEB, 9'uncusunu Düzenlediği Tedarikçi Buluşmasında 6 Tedarikçisini Ödüllendirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 9. TEB Tedarikçi Buluşması Ödül Töreni'nde, "Tedarikçi Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" olmak üzere iki kategoride dağıtılan ödüller, TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır tarafından sahiplerine verildi.

Bu yıl tedarikçi ödülüne "Data Market Bilgi Hizmetleri, İnvictus Bilişim Güvenlik Hizmetleri, Medyaevi İletişim Danışmanlığı ve Uygulamaları", jüri özel ödülüne ise "Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri, Ingenico Ödeme Sistem Çözümleri, Marmara Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret" şirketleri layık görüldü.

Etkinlik kapsamında ayrıca, TEB Yatırım Araştırma Direktörü Işık Ökte, "Türkiye ve Dünya Piyasalarındaki Gelişmeler" ve Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz "E-Teminat Mektubu" başlıkları altında sunum yaptı.

Sunumların ardından ana ve paralel oturumlar düzenlenirken, etkinliğin son bölümünde Prof.Dr. Özgür Demirtaş, " Ekonomi, Bilim, Gelecek ve Siz!" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Tedarik Direktörü Arda Polat, 8 yıl boyunca kesintisiz olarak tedarikçilerle bir araya geldikleri bu etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

Bugüne kadarki buluşmalarda tüm alanlarda hizmet sunan 80 tedarikçiye 99 ödül verdiklerini aktaran Polat, "Bugün yine tedarikçilerimize ödül verecek olmanın heyecanını yaşarken, geçmiş yıllarda ödül alan tedarikçilerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Polat, TEB olarak endüstriyel standartlarda bir satın alma yönetimi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedefimize uygun bir organizasyon yapımız var. Görevler ayrılığı ilkesine göre oluşturduğumuz organizasyonumuzla risk kontrol noktaları dahil edilmiş uçtan uça kağıtsız bir ortamda süreçlerimizi yönetiyoruz. Bunu yaparken iç ve dış denetimlerle de süreçlerin kontrolünü sağlıyoruz. Bu sayede temel değerlerimiz olan şeffaflık, saygınlık ve güvenilirliği teminat altına almış oluyoruz."