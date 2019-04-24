Edenred, SecretCV HR Summit’de Katılımcılarla Bir Araya Geldi

Edenred Ticket Restaurant’ın sponsorları arasında yer aldığı SecretCV HR Summit’te dijitalleşen İK uygulamaları tartışıldı.

Konferans sırasında Edenred Ticket Restaurant standında katılımcılarla bir araya gelen Edenred ekibi operasyonel verimlilik ve tasarruf sağlayan ürünlerini IK profesyonellerine tanıttı.

“Dijitalleşen İK –Duygular Nerede” temalı etkinlikte dijitalleşen dünyada duyguların yeri teması birbirinden değerli konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı ve son uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen SecretCV HR Summit’e Türkiye’nin önde gelen firmalarının üst düzey İK temsilcileri de katıldı.

Edenred Ticket Restaurant sponsorluğunda sahneye çıkan komedyen yazar Kaan Sekban esprili sunumu ve hikayeleriyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinlik sonunda ise sektöre yeni bir bakış açısı getiren, bir işveren markası haline gelmiş, çalışanlarına ve adaylara verdiği değer ile sektörde başarılı olan şirketlerin ödüllendirildiği IK’nin Yıldızı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende İK’nın Yıldızları kategorisinde 74 firma ödül alırken, 4 farklı özel kategoride de 12 firma ödüllerini aldı.