Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 15:32 TSİ- Gündem G: Bugün 15:33 TSİ

Dört Askerin Şehit Olduğu Bölgeye Hava Harekatı

19 Nisan'da 4 askerin şehit düştüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, 19 Nisan'da piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın şehit olduğu bölgede bir grup terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını, PKK bölücü terör örgütü içindeki diğer hainleri de aynı sonun beklediğini ifade etti.

Bugün 15:32 TSİ AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Dört Askerin Şehit Olduğu Bölgeye Hava Harekatı mask
Dört Askerin Şehit Olduğu Bölgeye Hava Harekatı
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar mask
Yargıtay’dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Emsal Karar
Bakan Akar Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında İlk açıklaması mask
Bakan Akar Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında İlk açıklaması
İzci Gençler Atalarını '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' ile Anacak mask
İzci Gençler Atalarını '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' ile Anacak
İzmir'de 23 Nisan Kutlamalarında Görsel Şölen Yaşandı mask
İzmir'de 23 Nisan Kutlamalarında Görsel Şölen Yaşandı
23 Nisan Bursa’da Coşku İle Kutlandı mask
23 Nisan Bursa’da Coşku İle Kutlandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor mask
Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi mask
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu iyi
MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi mask
MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu’na saldırıyı değerlendirdi
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi mask
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı mask
Sri Lanka’da 3 Yerde Patlama: 52 ölü, 280 yaralı

GALERİ

Erdal Beşikçioğlu Kimdir? mask
Erdal Beşikçioğlu Kimdir?
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri mask
Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL