Arka Sokaklar 515. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Arka Sokaklar Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana asla vazgeçilmeyen ve efsane diziler arasındaki yerini alan Arka Sokaklar dizisi bu hafta 515. bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak. Peki merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

Arka Sokaklar 515. bölümde Mesut, sonunda büyük patron ile tanışıyor ve ekip için işler sarpa sarmaya başlıyor. Selin ekipten ayrılacağını açıklıyor. Öte yandan son anda hayata tutunmayı başaran Ali’nin başı yine beladan kurtulmuyor. Ali’nin bir anda durduk yere ortadan kaybolması sebebiyle polis ekipleri Rıza Baba’nın evine gelerek burada arama yapıyor. İşte merakla beklenen Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı ve dizinin yeni bölümünde olacaklar…

Arka Sokaklar Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kanal D’nin en sevilen televizyon yapımlarından biri olan Arka Sokaklar büyük bir beğeniyle takip edilmeye devam ediyor. Fenomen dizide her bölümde yaşanan aksiyon dolu anlar izleyenlerin nefeslerini kesiyor. Bu hafta 26 Nisan Cuma akşamı ekranlardaki yerini alacak olan Arka Sokaklar 515. bölüm yine her hafta olduğu gibi izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Kanal D merakla beklenen yeni bölümün tanıtımını yayınlayarak dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Arka Sokaklar hayranları yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Bir yandan da yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek istiyor.

Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut’un tanıştığı büyük patron Canan’a bir suikast düzenleniyor. Bunun üzerine derhal olay yerine intikal eden ekip kendilerini bir anda sıcak bir çatışmanın ortasında buluyor. Öte yandan Selin üst üste gelen kötü olaylardan dolayı ekipten ayrılma kararı alarak bu kararını Mesut ile paylaşıyor. Mesut da bu kötü habere çok şaşırıyor ve üzülüyor.

Son anda hayata tutunmayı başaran Ali için işler kötü gitmeye devam ediyor. Ölümden dönen Ali yaşadığı bu olaylardan dolayı saklanmak zorunda kalıyor. Ancak tesadüfen karşılaştığı ekip arkadaşlarına yaşadıklarını anlatmak durumunda kalınca Ali’nin neden saklanmak zorunda olduğu ortaya çıkıyor.

Merakla beklenen yeni bölümde Selin’in ekipten ayrılma kararını almasının ardından geleceğine nasıl bir yön vereceği belli olacak. Bununla birlikte Ali’nin neden saklanmak zorunda olduğu da ortaya çıkacak. Arka Sokaklar 515. bölümüyle 26 Nisan Cuma akşamı saat 19.45’te Kanal D ekranlarında!