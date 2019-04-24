Oyuncu Deniz Çakır hakkında açılan davanın ardından yine magazin gündeminin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun Beşiktaş’ta bir kafede bulunan bazı müşterilere karşı söylediği sözler sebebiyle “halkın bir kısmını, sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığını öne sürerek alenen aşağılama” suçunu işlediği iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede Deniz Çakır’ın savunması da yer aldı.

Beşiktaş’ta kafede oturan ve bir kısmı başörtülü olan 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır’ın kendilerine hakaret ettiğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlarından takipsiz kararı verilmesinden sonra “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığını öne sürerek alenen aşağılama” suçundan sürdürüldü.

Bunun olayın ardından ünlü oyuncu hakkında Deniz Çakır kimdir, kaç yaşındadır soruları sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Deniz Çakır Kimdir?

Deniz Çakır 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonlu olduğu bilinen Çakır, lise eğitimini Ankara Ayrancı Süper Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan başarılı oyuncu, konservatuarda eğitim görürken Ankara Radyosu’nda radyo tiyatroculuğunda bulunmuştur. Bununla beraber birçok radyo reklamı da seslendiren Deniz Çakır, 2004 yılında üniversite eğitimini tamamlayıp mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Televizyon ekranlarından 2004 yılında izleyicilerle buluşan ve yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, başrollerinde ise Hülya Avşar ve Cihan Ünal’ın bulunduğu “Kadın İsterse” adlı dizide ilk kez kamera karşısına geçen Deniz Çakır, severek takip edilen bu dizide Alev karakterini başarıyla canlandırmıştır.

Daha sonra televizyon yapımlarında oyunculuk kariyerini başarıyla sürdüren Deniz Çakır, 2006 yılında da Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve başrollerinde; Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi isimlerin yer aldığı “Yaprak Dökümü” adlı dizinin oyuncu kadrosunda da bulundu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan bu dizide başarılı bir şekilde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle akıllara kazınan Deniz Çakır, 2013 yılında da Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katılmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle karşımıza çıkan başarılı oyuncu aynı zamanda Bütün Kadınların Kafası Karışıktır isimli tiyatro oyunuyla da hayranlarının karşısına çıkmaya devam etmektedir.