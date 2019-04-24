Tuğba Özerk Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Geçtiğimiz haftalarda babasını Tunç Özerk’i kaybeden ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Kanal D ekranlarının sevilen magazin programına konuk oldu. Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa adlı programda seslendirdiği Neşet Ertaş’ın Ahirim Sensin türküsüyle izleyenlerin yüreklerini burktu. Tuğba Özerk’in geçtiğimiz haftalarda kaybettiği babası için okuduğu bu türkünün klibi de Kanal D ekranlarından yayınlandı. Sevilen magazin programının takipçileri, Tuğba Özerk’in hayat hikayesini merak ederek internet üzerinden araştırmalara başladı. İşte Tuğba Özerk kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir sorularının yanıtları…

Tuğba Özerk kaç yaşındadır? Tuğba Özerk Nereli? sorularının yanıtlarını arayan internet kullanıcıları özellikle sosyal medyada ünlü şarkıcı hakkında konuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay babasını kaybeden ünlü şarkıcı katıldığı programda Neşet Ertaş’ın Ahirim Sensin adlı türküsünü okuyarak herkesin yüreğini dağladı. Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Özerk, bu programda seslendirdiği türkünün ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Tuğba Özerk Kimdir?

Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980 tarihinde İzmir’de doğdu. Melih Özakat ve Özel Çakabey okullarında okuyan Özeri müzik eğitimi almak için konservatuara kayıt oldu. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duyan Tuğba Özerk, 7 yaşındayken TRT ve İzmir Devlet Konservatuarı çocuk korolarında eğitim aldı.

Sezen Aksu tarafından 11 yaşındayken keşfedilen Tuğba Özerk, 2002 yılında Sezen Aksu ile beraber TRT’de yayınlanan bir müzik programına katıldı. Aksu’ya yaptığı geri vokaller ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tuğba Özerk, Ege ve Deniz Seki gibi birçok ünlü isme sahnede geri vokal göreviyle eşlik etti.

Tuğba Özerk 2003 yılında ilk solo albümünü piyasaya çıkardı. Dün Gibi adlı albümün Aşk Yarası adlı açılış parçası uzun süre listelerde 1 numaradaki yerini korudu. Albümün başarısının ardından kendisine teklif edilen oyunculuk tekliflerini geri çevirmeyen Özerk, ATV ekranlarından izleyiclerle buluşan Böyle Mi olacaktı adlı dizide yaklaşık bir yıla yakın bir süre rol adlı.

İkinci albümünü 2005 yılında çıkaran Tuğba Özerk, LoLoLo adlı şarkısıyla Altın Kelebek ödülünün sahibi oldu. Daha sonra 2007 yılında Yıkıldı Duvarım adlı albümüyle hayranlarıyla buluşan sevilen şarkıcı, son olarak Neşet Ertaş’ın Ahirim Sensin adlı türküsünü seslendirdi.