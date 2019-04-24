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Diriliş Ertuğrul Ne Zaman Bitecek?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinde bu yıl 5. sezonunu geçiren, dizinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’ın bu sezonun sonunda diziden ayrılacağı konuşuluyor. Sevilen oyuncu yeni mesleği hakkında hayranlarına tüyo verdi.

Diriliş Ertuğrul Ne Zaman Bitecek? mask
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Diriliş Ertuğrul’dan Ayrılacak Olan Engin Altan Düzyatan’ın Yeni Mesleği Belli Oluyor! Engin Altan Düzyatan Kimdir, Kaç Yaşındadır?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinde bu yıl 5. sezonunu geçiren, dizinin Ertuğrul Bey’i Engin Altan Düzyatan’ın bu sezonun sonunda diziden ayrılacağı konuşuluyor. Sevilen oyuncu yeni mesleği hakkında hayranlarına tüyo verdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Engin Altan Düzyatan bu sezon 5. yılını geçirdiği Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacak. Sevilen dizinin başrolünde Ertuğrul Bey’i canlandıran başarılı oyuncunun bu sezon dizinin senaryosu ve tarihi gereği diziden ayrılması bekleniyor. Dizinin ve başarılı oyuncunun hayranları açısından her ne kadar üzücü olsa da senaryo gereği dizinin kadrosundan çıkarılacak olan Engin Altan Düzyatan bu sezonun ardından yapacağı yeni mesleği hakkında takipçilerine tüyo verdi. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren başarılı oyuncu, mekan çıkışından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yeni mesleği ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen “Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bakalım, kısmet şu an çalışıyoruz” diyerek yeşil ışık yakan başarılı oyuncu, henüz bu konu hakkında net olan bir durumun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Diriliş Ertuğrul Ne Zaman Bitecek?

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un final yapacağı tarih belli oldu. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hülya Dercan, İlker Aksum, Hande Soral gibi ünlü isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisi 29 Mayıs günü TRT1 ekranlarından hayranlarına veda edecek.

Engin Altan Düzyatan Kimdir?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’da başrolde Ertuğrul Bey’i canlandırarak gönüllerde taht kuran Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir soruları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

26 Temmuz 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan’ın dedeleri Yugoslavya Türklerindendir. 1996 yılında Dokuz Eylül Tiyatro Bölümü’ne giren Düzyatan, 2001 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra İstanbul’da oyunculuk kariyerine başlamıştır. Sırasıyla Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinde rol alan başarılı oyuncu, Cennet, Romantik Komedi, New York’ta 5 Minare, Anadolu Kartalları gibi sinema yapımlarında da sevilen performansını devam ettirmiştir.

Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile dünya evine girdikten sonra bu evliliğinden Emir Aras adında bir oğlu olmuştur.

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