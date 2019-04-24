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Çiftlik Bank’ın Tosununa Uruguay’da Şok!

Bir dönem kurucusu olduğu Çiftlik Bank uygulamasıyla yüz binlerce vatandaşı dolandırıp, aldığı paralarla yurt dışına kaçtığı bilinen Çiftlik Bank’ın tosun lakaplı yöneticisi Mehmet Aydın ile ilgili yaşadığı düşünülen Uruguay’da büyük bir gelişme yaşandı. Mehmet Aydın’ın Uruguay’da bulunan mal varlığına Türk İnterpol’ü el koydurdu.

Çiftlik Bank’ın Tosununa Uruguay’da Şok! mask
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Çiftlik Bank’ın Tosununa Uruguay’da Şok!

Bir dönem kurucusu olduğu Çiftlik Bank uygulamasıyla yüz binlerce vatandaşı dolandırıp, aldığı paralarla yurt dışına kaçtığı bilinen Çiftlik Bank’ın tosun lakaplı yöneticisi Mehmet Aydın ile ilgili yaşadığı düşünülen Uruguay’da büyük bir gelişme yaşandı. Mehmet Aydın’ın Uruguay’da bulunan mal varlığına Türk İnterpol’ü el koydurdu.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde kurduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi dolandırarak aldığı 1 milyar 139 milyon lira ile kayıplara karışan Mehmet Aydın’ı lüks yaşam tutkusu bitirdi. Ülkemizde yerli mahkemeler tarafından hakkında 75 bin 260 yıl hapis cezası istenen ve tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Aydın’ın yurt dışındaki hareketleri adım adım takip edildi. Türk İnterpol’ü Uruguay’da bulunduğunu tespit ettiği Mehmet Aydın’ın bu ülkede bulunan tüm mal varlıklarına el koydurduğu öne sürüldü.

Mehmet Aydın’ın Türk İnterpol’ü tarafından el koydurulan mal varlığı ve 7 adet aracı arasında milyon dolarlık lüks spor otomobilleri, lüks cipleri, pikap ve tırlar bulunuyor.

Garajı Lüks Araç Dolu!

El konulan araçlar arasında Aydın’ın daha önce kullanırken görüntülendiği beyaz renkli Ferrari’si ve ChevroletCamaro marka otobili de bulunuyor. Bununla birlikte yüz binlerce vatandaşı dolandırdıktan sonra kaçtığı Uruguay’da cebindeki 1 milyar 139 milyon lira ile lojistik işine girdiği öğrenilen Mehmet Aydın’ın burada 8 tırdan oluşan bir taşımacılık filosuna da el konulduğu öğrenildi. Uruguay’da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından her hareketi Türk İnterpol’ü tarafından adım adım izlenen Çiftlik Bank’ın tosunu Mehmet Aydın, bu ülkedeki lüks tutkusuna yenik düşünce kendini ele verdi. Sonuç olarak da Türk İnterpolü’nün başarılı operasyonlarının ardından tüm malvarlığına el konuldu.

Evi Bir Cephanelikten Farksız!

Uruguay polisi tarafından Mehmet Aydın’ın yaşadığı bilinen eve operasyon düzenlendi. Baskında evin adeta bir cephanelikten farksız olduğu ortaya çıktı. Mehmet Aydın’ın silah koleksiyonu içinde dürbünlü keskin nişancı tüfeğinden çok sayıda tabanca ve uzun namlulu otomatik silahlar ele geçirildi.

Mafya Tehdit Etmişti!

Uruguay’da ülkenin mafyası tarafından ölüm tehdidi aldığı bilinen Mehmet Aydın’ın ölüm korkusu sebebiyle bu tür silahları satın aldığı ifade edildi. Öte yandan Uruguay’da yakalanmamak için Brezilya’ya kaçan Aydın’ın başı burada da beladan kurtulmadı. Brezilya’da da inşaat işine girdiği belirlenen tosunun sokak çeteleri  tarafından sık sık ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.

Bugün 15:55 TSİ - Asayiş

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