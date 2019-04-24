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Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme!

Ülkemizin karayollarında aktif olarak trafikte bulunan milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı.

Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme! mask
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Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme!

Ülkemizin karayollarında aktif olarak trafikte bulunan milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre zorunlu trafik sigortası primlerinin tespitine ilişkin esaslarda yapılan eklemeler sonucunda trafik kuralı ihlalleri de sigorta primlerinin tespitinde etkili olabilecek.

Zorunlu Trafik Sigortası Yönetmeliği’nin sigorta primlerinin belirlenmesine ilişkin kurallarında eklemeler yapıldı. Buna göre risk değerlendirmesi kapsamında ele alınabilecek olan faktörlere, trafik kuralları ihlalleri başta olmak üzere, sürücülere uygulanan diğer ceza puanlar ve sürücü belgelerine el konulma süresi ile buna neden olan ihlaller, doğrudan yeni sigorta poliçesinin primlerine etki edecek.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında, sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeleri sebebiyle sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve bu duruma sebep olan nedenler sigorta priminin tespitinde esas alınabilecek.

Resmi Gazete’de Yayımlandı, Yürürlüğe Girdi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Düzenlemeyle yönetmeliğin sigorta primlerinin tespitine dair yeni eklemeler yapıldı. Bu eklemelere göre trafikte kural ihlalinde bulunan sürücülerin aldığı ceza puanları veya ehliyetine el konulma gibi cezalar, zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde etkili esaslar arasında kullanılacak. Dolayısıyla yüksek ceza puanları alan sürücülerin zorunlu trafik sigortalarında bu puanların etkisinin %25 oranında yansıyabileceği düşünülüyor. Uzmanlar bu düzenlemenin ardından iyi sürücü ile kural ihlalleri yapan kötü sürücü arasındaki prim farkının %50 seviyelerine ulaşabileceğini öne sürüyor.

Aracı Değil Kişileri Sigortalama Dönemine Geçiliyor.

Yeni yönetmeliğe göre zorunlu trafik sigortası yapılırken kişinin aldığı ceza puanı ve ehliyetine el konulma süresi prim belirlenirken dikkate alınacak. Bu sayede araç sigortalama döneminden kişi sigortalama sürecine geçilmiş olacak. Dolayısıyla trafik kurallarına uyan ve ceza puanı olmayan sürücüler daha ucuz fiyatlara aracını sigortalatabilirken, kural ihlalleri yapan trafik canavarları bu fiyatların %50 daha fazlasını ödemek zorunda kalabilecek. Trafik sigortası uzmanları bu yönetmeliğin başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından iyi ve kötü sürücü arasındaki prim farklarının %50 seviyelerine kadar çıkabileceğini ifade etti.

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