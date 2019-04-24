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Ankara’da Bin Çocuk Korosu Rüzgarı Esti

Ankara Anıtpark’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu etkinlikler kapsamında Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, seslendirdikleri şarkılar ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmayı başardı.

Ankara’da Bin Çocuk Korosu Rüzgarı Esti mask
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Ankara’da Bin Çocuk Korosu Rüzgarı Esti

Ankara Anıtpark’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu etkinlikler kapsamında Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, seslendirdikleri şarkılar ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmayı başardı. “10’uncu Yıl Büyük Konseri” kapsamında düzenlenen etkinliğe protokol üyelerinin yanında birçok çocuk ve velileri katıldı. Yaklaşık bin 57 öğrencinin oluşturduğu Bin Çocuk Korosu, haftalardır hazırlandıkları konseri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneledi.

Ankara Anıtpark’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu haftalar süren çalışmalarını “10’uncu Yıl Büyük Konseri” adıyla sahneleyerek velilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlikte Çantaya Belediye Başkanı CHP’li Alper Taşdelen, CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda çocuk ile velileri hazır bulundu. Çankaya İlçesi genelindeki 14 okuldan yaklaşık olarak bin 57 öğrenicinin oluşturduğu Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, 23 Nisan’da bu anlamlı konsere imza attı. Çocuklar “10’uncu Yıl Büyük Konseri” adlı bu konsere, Abdurrahman Tarikçi’nin düzenlemesini yaptığı marşlar ve Çankaya Belediyesi’ne bağlı olarak görev yapan müzik öğretmenlerinin eğitimleri ile hazırlandı. Bin Çocuk Korosu’nun seslendirdiği 23 Nisan, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı gibi eserler izleyenlerden büyük beğeni topladı.

“Çocukların Belediyesi”

Etkinlikte söz alan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü Anıtkabir’in yanı başında gururla kutladıklarını belirten Taşdelen, “Bizler de büyük Atatürk’ün ulusumuzun en büyük bayramını hem sizlerle hem de tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı bugün Ata’mızın yanı başında kutluyoruz.” diyerek günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. “Dünyada hiçbir önderin ulusunun en büyük bayramlarından birini çocuklara armağan etmemiştir” diyerek sözlerine devam eden Taşdelen, belediyeciliklerini çocukların belediyesi olarak tanımladıklarını ifade etti.

“Türkiye Cumhuriyeti Sonsuza Kadar Yaşayacaktır”

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök ise miniklere hitap ettiği konuşmasında “Sizler bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü biliyorsunuz, bu çocuklarımızın gözlerine baktığımda Mustafa Kemal’in gözleri gibi çakmak çakmak gözleri görüyorum” diyerek bu çocukların desteği ile Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır dedi.

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Bugün 16:04 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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