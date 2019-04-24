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Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan'da Başlıyor

Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan’da Antalya’da “Turizmde Dijital Dönüşüm” temasıyla başlıyor.

Akbank Turizm Buluşmaları’nın ikincisi 26 Nisan'da Başlıyor mask
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Akbank açıklamasına göre, Akbank Turizm Buluşmaları 2019-2020 sezonunda turizm yatırımcıları, girişimciler ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Türkiye genelinde birçok farklı turizm bölgesinde gerçekleştirilecek. İlki Bodrum’da yapılan toplantının ikincisi Antalya Ramada Plaza by Wyndham’da 26 Nisan Cuma günü saat 12.00’de başlayacak ve toplantılara Marmaris ve Manavgat’ta devam edilecek. Gün boyu sürecek olan ve turizm ile ilgilenen herkesin davetli olduğu etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Katılım için www.turizmbulusmalari.com adresinden online kayıt oluşturulabilecek.

TÜROFED Yönetim Kuruyu Başkanı Osman Ayık, ATSO Başkanı Davut Çetin ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik Vodafone Esnaf ve Kobi Pazarlama Kıdemli Müdürü Ece Gençmehmetoğlu’nın “Dijital Skor Ölçümü” sunumuyla devam edecek.

Hemen arkasından TOBB Eticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek “Geleceğimiz Turizm” panelinde Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, AKTOB YK Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Titanic Hotels YK Başkanı Mehmet Aygün ve Antalya Tanıtım Vakfı YK Başkanı Yeliz Gül Ege turizmin gelecek trendleri ile kendi yolculukları hakkında paylaşımlarda bulunacak.

Turizm sektörünün ve dijital dünyanın başarılı oyuncularının sunumlarına sahne olacak Akbank Turizm Buluşmaları’nda sırasıyla Hotech CTO’su Hamdullah Turgut, Hotel Runner YK Başkanı Ali Beklen, Unifab CEO’su Hediye Taşkın, Goodjob Marka Mühendisi Ömürden Sezgin ve Turizmci Dr. Cem Kınay artan teknoloji ile gelişen turizm eğilimleri ile dijital çözüm ortaklıkları gibi birçok kolaylaşan süreci somut veriler ile işleyecek.

Akbank Turizm Buluşmaları’nda konuşmacıların uzmanlıkları doğrultusunda ele alacakları bazı konu başlıkları ise şu şekilde: "Dijital Dünyada Markalaşma Stratejileri, Turizmde Dünya Trendleri, Onlıne Gelirlerde Türkiye’nin Durumu Ve Dijitalleşmenin Yol Haritası Turizmde Data İle Dijitalleşme, Turizmde Temel İhtiyaçlar Ve Hijyen 4.0". Antalyalı turizmcilerin yoğun ilgiyle beklediği etkinliğin “Turizmde Yeni Nesil İş Yapış Biçimleri” başlıklı panelinde ise Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya moderatörlüğünde, Otelz.com Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Tekin, Eres Medya Üst Yönetici (CEO) Yılmaz Eres, Hotel Runner Kurucu Ortak & Ceo Arden Agopyan ve Graphx Ajans Başkanı Necdet Alkandemir katılımcılara dijital imkanlarla gelişmekte olan turizm sektöründe yeni oluşan iş yapış biçimleri ve imkânları hakkında önemli bilgiler aktaracak. Son olarak, kapanış konuşmasını yapmak üzere söz TOBB Eticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir’e bırakılacak.

26 Nisan Cuma günü saat 12.00’da Ramada Plaza by Wyndham’da gerçekleşecek Akbank Turizm Buluşmaları’nın organizatörü Eticaret Merkezi olmak üzere Hotech, HotelRunner, Unifab, Graphx Ajans, Eres Medya ve Dijital Yol da etkinliğe önemli desteklerde bulunan sponsorlar arasında yer alıyor.

Bugün 16:40 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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